Feuer in Mehrfamilienhaus: 15 Menschen verlieren ihr Zuhause

Waldkraiburg - Ein Feuer hat in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Mühldorf am Inn hat am Samstag einen enormen Schaden verursacht.

Nach einem Feuerwehreinsatz in Waldkraiburg ermittelt die Polizei zur Brandursache. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Brand in der Graslitzer Straße wurde gegen 4.15 Uhr am Samstagmorgen gemeldet, teilte die Polizei mit. Neben der Feuerwehr mit rund 100 Helfern rückte auch der Rettungsdienst nach Waldkraiburg aus.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten die Gefahr teilweise noch nicht bemerkt und mussten von der Feuerwehr gewarnt werden. Alle 15 Bewohner konnten das Haus letztlich unverletzt verlassen.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Vormittag an, sind inzwischen aber abgeschlossen, berichtete die Polizei.

Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro.