Feuerwehr Aue mehrfach im Einsatz: Flächenbrand und Unfall
Aue-Bad Schlema - Am Freitagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Aue (Erzgebirge) innerhalb kurzer Zeit zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken.
Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand an der B169 alarmiert. Oberhalb des Bahnhofs brannte auf einem Grundstück Vegetation. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern.
Während der Löscharbeiten kam es auf der B169 in Richtung Stadtzentrum zu Verkehrsbehinderungen, da die Straße in dem Bereich für circa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden musste.
Die Ursache des Brandes ist noch unklar.
Unfall auf B101 in Aue
Gegen 21 Uhr folgte der nächste Einsatz.
Auf der B101/Schwarzenberger Straße war eine Opel-Fahrerin aus Richtung Lauter kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam.
Das Auto streifte eine Mauer unterhalb des Amtsgerichts und kam dann auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.
Die Fahrerin wurde nach ersten Informationen vom Unfallort verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Während des Einsatzes musste die Schwarzenberger Straße in Fahrtrichtung Lauter zeitweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und band auslaufende Betriebsmittel.
Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
