Feuerwehr Aue mehrfach im Einsatz: Flächenbrand und Unfall

Aue-Bad Schlema - Am Freitagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Aue ( Erzgebirge ) innerhalb kurzer Zeit zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken.

Oberhalb des Bahnhofs war auf einem Grundstück Vegetation in Brand geraten. © Niko Mutschmann

Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand an der B169 alarmiert. Oberhalb des Bahnhofs brannte auf einem Grundstück Vegetation. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Während der Löscharbeiten kam es auf der B169 in Richtung Stadtzentrum zu Verkehrsbehinderungen, da die Straße in dem Bereich für circa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden musste.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar.