Autobrand droht auf Scheune überzugehen: Feuerwehr verhindert Katastrophe
Ohrsleben - Die Feuerwehr konnte am Samstag in Ohrsleben (Landkreis Börde) bei einem Brand Schlimmeres verhindern.
Zeugen meldeten gegen 10.50 Uhr einen Autobrand bei der Polizei, der drohte, auf eine nebenstehende Scheune überzugreifen.
Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte dies glücklicherweise verhindert werden. Nach Angaben des Polizeireviers Börde sollen keine Personen durch das Feuer verletzt worden sein.
Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang jedoch nicht bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen, heißt es weiter.
Eine mögliche Brandstiftung kann somit nicht ausgeschlossen werden.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das Elektronische Polizeirevier zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Börde