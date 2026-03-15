Autobrand droht auf Scheune überzugehen: Feuerwehr verhindert Katastrophe

Ohrsleben - Die Feuerwehr konnte am Samstag in Ohrsleben ( Landkreis Börde ) bei einem Brand Schlimmeres verhindern.

Das Fahrzeug wurde durch die Flammen vollständig zerstört. © Polizeirevier Börde

Zeugen meldeten gegen 10.50 Uhr einen Autobrand bei der Polizei, der drohte, auf eine nebenstehende Scheune überzugreifen.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte dies glücklicherweise verhindert werden. Nach Angaben des Polizeireviers Börde sollen keine Personen durch das Feuer verletzt worden sein.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang jedoch nicht bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen, heißt es weiter.

Eine mögliche Brandstiftung kann somit nicht ausgeschlossen werden.