Mercedes löst Brand in Parkhaus aus: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Waiblingen - Rauchwolke aus einer Tiefgarage in Waiblingen: Zwei Fahrzeuge wurden bei einem Brand schwer beschädigt, die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Die Feuerwehr bekam die Flammen schnell unter Kontrolle. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Gegen 12.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer in einer Tiefgarage am Alten Postplatz gerufen. Nach ersten Informationen der Polizei war das Feuer an einem geparkten Mercedes ausgebrochen. Es griff schnell auf einen daneben geparkten Honda über.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt an dem Mercedes den Brand ausgelöst hat.

Der Brand konnte glücklicherweise gelöscht werden, bevor sich das Feuer weiter auf das Gebäude oder andere Fahrzeuge ausbreiten konnte.