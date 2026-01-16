Mercedes löst Brand in Parkhaus aus: Feuerwehr verhindert Schlimmeres
Waiblingen - Rauchwolke aus einer Tiefgarage in Waiblingen: Zwei Fahrzeuge wurden bei einem Brand schwer beschädigt, die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.
Gegen 12.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer in einer Tiefgarage am Alten Postplatz gerufen. Nach ersten Informationen der Polizei war das Feuer an einem geparkten Mercedes ausgebrochen. Es griff schnell auf einen daneben geparkten Honda über.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt an dem Mercedes den Brand ausgelöst hat.
Der Brand konnte glücklicherweise gelöscht werden, bevor sich das Feuer weiter auf das Gebäude oder andere Fahrzeuge ausbreiten konnte.
Trotz des schnellen Löscheinsatzes kam es zu einem hohen Sachschaden von rund 50.000 Euro. Personen wurden bei dem Vorfall zum Glück nicht verletzt.
Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat