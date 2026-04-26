Waldboden brennt: Feuer im Stadtpark Meißen

Meißen - Am Samstagnachmittag hat ein Feuer im Stadtpark Meißen gewütet!

Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Brand in den Meißner Stadtpark ausgerückt. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Kurz nach 16 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zum Gelände an der Wilsdruffer Straße aus. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Meißen brannte vor Ort eine Fläche von knapp 200 Quadratmetern Waldboden.

Informationen der Polizei zufolge zerstörten die Flammen auch einen Teil der Bäume. Menschen wurden nicht verletzt.