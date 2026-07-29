Waldbrand hält über hundert Einsatzkräfte tagelang in Schach: "Das Wetter ist nicht unser Freund"

Beilrode - Ein Waldbrand hält seit Dienstagnachmittag im Landkreis Nordsachsen über 100 Einsatzkräfte auf Trab. Die Flammen konnten bereits erfolgreich gelöscht werden, doch die Gefahr lauert weiterhin im Boden.

Die Kräfte sind wahrscheinlich noch mindestens bis Donnerstag mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gegen 12 Uhr wurden die Kräfte am gestrigen Dienstag zu dem Waldstück in Döbrichau, einem Ortsteil von Beilrode, gerufen. Dort breitete sich ein Brand über insgesamt etwa zwölf Hektar aus.

"Wir sind jetzt dabei, die Nachlöscharbeiten durchzuführen", bestätigte Klaus Bechstedt, der stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Nordsachsen.

Alleine am Mittwoch sollen insgesamt rund 130 Einsatzkräfte mit etwa 33 Fahrzeugen vor Ort gewesen sein.

Auch wenn die Flammen bereits bekämpft sind, ist die Arbeit weiterhin mühsam. "Teilweise haben sich die Glutnester bis zu einen Meter tief in den Boden hineingefressen", so Bechstedt. Diese müssen nun in mühsamer Kleinarbeit mittels handgeführten Strahlrohren gelöscht werden, damit kein erneuter Brand ausbricht.

Die Bedingungen vor Ort seien ebenfalls nicht optimal. "Diesmal ist das Wetter nicht unser Freund." Wind und steigende Temperaturen erschweren die Arbeit.