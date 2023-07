Wanderer stürzen Steilhang hinab: Rettungseinsatz in unwegsamem Gelände

Hennef - In Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Ehepaar beim Wandern einen Steilhang hinabgestürzt und verletzt worden. Die Feuerwehr rettete die abgestürzten Personen, die anschließend in ein Krankenhaus kamen.

Per Handyortung ermittelte die Feuerwehr den Standort des verunglückten Ehepaars. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Laut Mitteilung der Kameraden war das Paar aus Wuppertal am Dienstagnachmittag unterhalb der Stachelhardt auf Tour, als sie gegen 16.10 Uhr aus bislang unklarer Ursache plötzlich vom Weg abkamen und eine steile Böschung hinabstürzten.

"Der Mann blieb circa 100 Meter unterhalb des Fußweges im Steilhang liegen, seine Frau einige wenige Meter unterhalb des Fußweges", schilderte ein Feuerwehrsprecher.

Die Ehefrau erlitt bei dem Sturz lediglich einige Schürfwunden und wählte umgehend den Notruf, woraufhin die Einsatzkräfte zunächst den genauen Standort des verunglückten Paares über deren Handys orteten und sich auf den Weg zum Unfallort machten.

Dieser führte die Kameraden durch unwegsames Gelände, schließlich erreichten sie jedoch den 73-jährigen Ehemann, der über Rückenschmerzen klagte. Die Kräfte legten den Patienten in eine Schleifkorbtrage und seilten ihn anschließend vorsichtig etwa 50 bis 60 Meter nach unten ab.

Dort angekommen kam er in einen bereitstehenden Rettungswagen, der ihn schließlich in eine Klinik brachte. "Während der gesamten Rettungsaktion wurde er bereits vom Rettungsdienst und Notärztin betreut", so die Kameraden.