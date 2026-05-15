Schwerer Chemieunfall in Industriebetrieb: 29 Menschen verletzt, ein Toter

Nürnberg - Schwerer Chemieunfall am Freitagmittag in einem Industrieunternehmen in der Thurn-und-Taxis-Straße im Nürnberger Nordosten! Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bekannt gab, starb ein Mitarbeiter an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / Felix Besold

Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) gegenüber TAG24 wurden insgesamt rund 30 Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Zunächst gingen die Behörden von sieben Verletzten aus. Inzwischen wurde die Zahl jedoch nach oben korrigiert.

Wie eine Sprecherin des Nürnberger Klinikums mitteilte, wurden dort sechs Verletzte behandelt, zwei weitere Patienten sollten am späten Nachmittag eingeliefert werden.

Unter den Betroffenen waren auch zwei Mitarbeiter, die in Folge des Chemieunfalls sofort das Bewusstsein verloren. Einer der beiden Männer starb später im Krankenhaus.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, handelt es sich um eine Firma, die routinemäßig mit Chemikalien arbeitet. Die gesamte Anlage sei zunächst evakuiert worden.