War es Brandstiftung? Seat und Mercedes von nächtlichen Flammen zerstört

Rostock - Mitten in der Nacht schlugen Flammen im Rostocker Stadtteil Lütten Klein in den Himmel: Gegen 2 Uhr am Montag brannte in der Turkuer Straße ein geparkter Pkw lichterloh.

Am Montag stand in Rostock ein Mercedes in Flammen. Diese schlugen auch auf einen Seat über. © Stefan Tretropp

Nach bisherigen Erkenntnissen stand dabei ein auf einer vorgesehenen Parkfläche auf Höhe der Hausnummer 47 abgestellter Mercedes plötzlich in Vollbrand. Die Flammen griffen schnell um sich und beschädigten auch einen daneben parkenden Seat erheblich.

Warum das Feuer ausbrach, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch völlig unklar. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Der Gesamtschaden werde aktuell auf rund 55.000 Euro geschätzt. Noch in der Nacht rückte auch der Kriminaldauerdienst an, um Spuren zu sichern. Diese werden nun kriminaltechnisch ausgewertet. Derzeit sei nämlich nicht auszuschließen, dass es sich bei dem brennenden Auto um Brandstiftung handle.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht im Bereich der Turkuer Straße in Lütten Klein verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei in Rostock melden.