30.09.2024 14:20 Waschmaschine fängt Feuer: Vier Personen bei Brand verletzt

Von Florian Fischer

Meerbusch - Am vergangenen Wochenende hat es in einem Mehrfamilienhaus in Meerbusch bei Düsseldorf einen schweren Brand gegeben. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind vier Menschen verletzt worden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Nach Angaben der Polizei fing in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags gegen 1.30 Uhr eine Waschmaschine Feuer. Diese konnte erst von den Einsatzkräften gelöscht werden. Bei dem Brand wurden gleich vier Personen leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen noch und werden beim Kriminalkommissariat 11 der Polizei in Neuss geführt.

