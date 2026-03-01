Wasserreserve der Stadtwerke brennt lichterloh: Neubau-Halle zerstört
Kelheim - Ein Feuer hat in einer Halle in Niederbayern einen sechsstelligen Schaden verursacht.
Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 23 Uhr am Samstag zur und 200 Quadratmeter großen Halle in der Goldbergstraße alarmiert.
"Es handelt sich da um die Wasserreserve der Stadtwerke Kelheim, die sich momentan noch in der Erstellung befindet", erklärte der Kelheimer Bürgermeister Christian Schweiger (CSU).
Angaben zufolge seien in der Halle Technik und Gerätschaften gelagert worden. Die Löscharbeiten zogen sich bis nach Mitternacht hin. Vor allem das schwelende Dämmmaterial machte die Arbeit der Feuerwehr zur Herausforderung.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Was das Feuer am Neubau ausgelöst hatte, ist noch unklar. Die Polizei hat ihrer Ermittlungen dazu aufgenommen.
Titelfoto: vifogra / Moller-Schuh