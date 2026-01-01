Wegen Rakete in Mülltonne? Sieben Verletzte und Millionenschaden nach Brand

Blaichach - Auf etwa eine Million Euro Schaden schätzt die Polizei den Brand an zwei Wohnhäusern in Blaichach (Landkreis Oberallgäu). Sieben Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Ein Feuer breitete sich im Allgäu wohl von einer Mülltonne auf zwei Häuser aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 3 Uhr unter einem Vordach eines der Häuser in der Talstraße im Blaichacher Ortsteil Gunzesried aus und griff auf das Nachbarhaus über.

Möglicherweise sei der Brand von einem nicht richtig ausgekühltem Feuerwerkskörper in der Mülltonne ausgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dies müssten die weiteren Ermittlungen zeigen.

Mehr als 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Neben der Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz.