Weihnachtsessen endet in Feuer-Drama: Millionenschaden nach Großbrand auf Bauernhof

Breitenberg - Während dem Weihnachtsessen an Heiligabend bemerkte eine Familie in Obernstein im Landkreis Passau plötzlich Feuer auf ihrem Hof. Wassermangel erschwerte der Feuerwehr die Löscharbeiten.

Der Hof der Familie brannte lichterloh. © Feuerwehr Schwarzenberg

Gegen 17.40 Uhr verursachte der Brand auf dem Hof in Breitenberg einen Millionenschaden. An mehreren Gebäuden entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden im unteren siebenstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.

Die vierköpfige Familie sei am frühen Abend gerade beim Essen gewesen, als der Sicherungsautomat ausgelöst habe.

Die Hofbewohner hätten festgestellt, dass Scheune, Stall und Garage bereits in Flammen standen. Das Feuer griff anschließend auch auf das Wohngebäude über.

Insgesamt verendeten drei Hasen und 25 Hühner in den Flammen. Die Brandursache war zunächst unklar.