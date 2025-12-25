Weihnachtsessen endet in Feuer-Drama: Millionenschaden nach Großbrand auf Bauernhof
Von Lena Klimpel
Breitenberg - Während dem Weihnachtsessen an Heiligabend bemerkte eine Familie in Obernstein im Landkreis Passau plötzlich Feuer auf ihrem Hof. Wassermangel erschwerte der Feuerwehr die Löscharbeiten.
Gegen 17.40 Uhr verursachte der Brand auf dem Hof in Breitenberg einen Millionenschaden. An mehreren Gebäuden entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden im unteren siebenstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.
Die vierköpfige Familie sei am frühen Abend gerade beim Essen gewesen, als der Sicherungsautomat ausgelöst habe.
Die Hofbewohner hätten festgestellt, dass Scheune, Stall und Garage bereits in Flammen standen. Das Feuer griff anschließend auch auf das Wohngebäude über.
Insgesamt verendeten drei Hasen und 25 Hühner in den Flammen. Die Brandursache war zunächst unklar.
Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Es ging auch darum, ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald zu verhindern.
Den Angaben nach erschwerte Wassermangel die Bekämpfung des Brandes. Insgesamt befanden sich 3 österreichische Feuerwehren sowie mindestens 13 deutsche Feuerwehren im Einsatz.
