Weil sie in der eigenen Wohnung grillen wollten: Familie erleidet Rauchgasvergiftung

Die vier Wohnungsbewohner mussten durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt werden. © Marius Fuhrmann

Nachdem die 51-jährige Mutter über starkes Unwohlsein geklagt hatte, alarmierte sie gegen 23 Uhr am späten Freitagabend den Rettungsdienst - gerade noch rechtzeitig, wie sich herausstellen sollte.

Denn als die Einsatzkräfte an der Wohnung in der Weingartsgasse eintrafen, schlugen die CO-Warngeräte an ihren Westen direkt aus. Das berichtet die Feuerwehr am Samstag.

Demnach war der erlaubte Kohlenmonoxidwert von 20 parts per million (ppm) in der Wohnung deutlich überschritten und lag bei insgesamt 483 ppm, woraufhin der Rettungsdienst sofort die Räumung der Wohnung anordnete.

Neben der 51-jährigen Bewohnerin wurden anschließend ihr Ehemann (63) sowie der Sohn (11) aus dem Gebäude geholt. Zudem wurde die Feuerwehr alarmiert.