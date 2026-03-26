Aufregung in Görlitz: Verpuffung verletzt zwei Menschen

Görlitz - Am Donnerstagabend kam es in einem Haus in Görlitz zu einer Verpuffung, bei der zwei Personen verletzt wurden.

An der Fassade des Gebäudes sind deutliche Russpuren zu sehen. © LausitzNews.de/ Ben Schilling

Wie die Polizei Görlitz auf Anfrage von TAG24 mitteilt, musste die Feuerwehr gegen 20.15 Uhr zu einem Brand auf der Schwarze Straße ausrücken.

Auslöser war offenbar eine unsachgemäße Bedienung eines Ethanolofens, die zu einer Verpuffung und anschließendem Brand führte.

Zwei Personen im Alter von 26 und 38 Jahren wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.