Wenn das Grillen brenzlig wird: Drei Frauen rutschen ins Wasser

Bochum - Eine gemütliche Grill-Session am Fluss Ruhr nahm in Bochum ein verhängnisvolles Ende. Als acht Personen im Bereich der Kemnader Straße 524b gemeinsam ihre Speisen brutzelten, rutschten drei Frauen aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser. Zum Glück kam in diesem Moment eine Ärztin vorbeigeradelt.

Am Ruhrufer hatten acht Menschen gegrillt, vier von ihnen landeten im Wasser und mussten gerettet werden. © Feuerwehr Bochum

Die Medizinerin, die zufällig an Ort und Stelle vorbeifuhr, erkannte die Situation sofort, berichtet die Bochumer Feuerwehr. Ihr gelang es, nacheinander vier Personen aus dem Wasser zu holen: die drei Frauen und eine weitere Person, die versucht hatte, zu helfen.

Da eine der Frauen bereits bewusstlos war, mussten Erste-Hilfe-Maßnahmen her. Ein weiterer glücklicher Umstand war, dass sich die DLRG-Station Bochum Süd in unmittelbarer Nähe befindet, sodass Lebensretter rasch herbeieilen konnten.

Diese halfen bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungskräften mit der medizinischen Erstversorgung der Betroffenen.

Die Bilanz vom Ruhr-Ufer: Eine Person wurde schwer, drei Menschen wurden leicht verletzt, während die vier anderen Personen unverletzt blieben, aber betreut werden mussten.