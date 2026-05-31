Vor 50 Jahren abgesoffen: Angler entdeckt Opel Manta in der Donau

Neu-Ulm - Im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm hat ein Angler am Samstagmittag einen außergewöhnlichen Fund in der Donau gemacht: Mit einem Echolot entdeckte er ein Auto im Wasser.

Der Opel Manta wurde nach mehreren Stunden aus der Donau geborgen. Vermutlich lag das Auto dort seit mehr als 50 Jahren. © Facebook/THW Neu-Ulm

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde daraufhin sofort eine Streife der Polizei Neu-Ulm zur Fundstelle im Bereich Oberelchingen geschickt.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren Oberelchingen und Thalfingen sowie die Wasserwacht rückten an.

"Durch Taucher der Wasserwacht konnte der Pkw schließlich ebenfalls in einer Wassertiefe von circa fünf Metern ausfindig gemacht werden", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Für die Bergung alarmierten die Einsatzkräfte auch das THW Neu-Ulm, das über einen großen Kran verfügt. Dann begann ein ziemlich aufwendiger Einsatz.

"Nach mehreren Stunden konnte der Pkw durch das technische Hilfswerk Neu-Ulm letztlich aus der Donau geborgen werden."

Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut aktuellem Ermittlungsstand um einen Opel Manta, Baujahr etwa 1970. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen vermutlich schon seit mehr als 50 Jahren in der Donau lag.