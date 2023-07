28.07.2023 17:42 Werkstatt brennt im Keller: Anwohner aus Haus evakuiert

In Helmstedt kam es am Freitag zu einem Kellerbrand. Dort stand eine Werkstatt in Flammen. Die Polizei musste alle Anwohner aus dem betroffenen Haus evakuieren.

Von Robert Lilge

Helmstedt - Am heutigen Freitagmorgen kam es in Helmstedt zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Kameraden der Feuerwehr Helmstedt gingen mit Atemschutz zum Brandort in den Keller. © Feuerwehr Helmstedt Der Brand sei aus noch ungeklärten Ursachen gegen 7.55 Uhr in einem Haus im Triftweg ausgebrochen. Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Helmstedt konnten darin schnell eine Werkstatt als Entstehungsort ausmachen. Auch die Polizei rückte an und holte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr alle Anwohner aus dem Haus. Um das Feuer schnellstmöglich löschen zu können, gingen die Kameraden mit einem Wasserschlauch im Anschlag und unter Atemschutz zum Brandherd. Feuerwehreinsätze Feuerwehr im Großeinsatz: "Menschenleben in Gefahr" Nach der Löschung der Flammen musste der Brandschutt aus dem Keller von Kameraden geholt werden, teilte die Polizei Wolfsburg mit. Bei dem Einsatz und während des Feuers wurde niemand verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Diese können sich unter Telefon 05351/5210 bei der Polizeiwache am Ludgerihof melden.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Helmstedt, Screenshot/Instagram/feuerwehrhelmstedt