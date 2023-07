Werkstatt, Büro und Wohnungen in Vollbrand: 1,5 Millionen Euro Schaden!

Oberkirch - Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Mittwochnachmittag in der Nähe von Offenburg.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. © Moritz Moser / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 16.10 Uhr in die Straße Hammermatt an. Ein dortiger Gebäudekomplex war in Brand geraten.

Laut ersten Erkenntnissen brach das Feuer wohl in Folge von Schweißarbeiten aus, die daraufhin in der Nähe gelagerten Kraftstoff in Brand setzten.

Im weiteren Verlauf standen eine Werkstatt, ein Büro als auch ein Wohngebäude in Vollbrand. Rund zwei Stunden später konnte die Stadt Entwarnung geben. Das Feuer sei unter Kontrolle.

Wegen starker Rauchentwicklung wurden die Bewohner am Mittwochnachmittag gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Sachschaden wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt.