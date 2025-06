13.06.2025 15:26 Werkstattbrand im Vogtland - Mercedes brennt ab

In Pausa-Mühltroff stand am Donnerstagmorgen ein Auto in einer Werkstatt in Flammen.

Von Amelie Fromm

Pausa-Mühltroff - Dicke Rauchschwaden drangen Donnerstagmorgen aus einer Fahrzeugwerkstatt an der Neunkirchener Straße in Pausa-Mühltroff. Alles in Kürze Werkstattbrand in Pausa-Mühltroff ausgelöst

Mercedes brennt vollständig aus

Feuerwehr löscht Brand und lüftet Halle

Schaden: rund 250.000 Euro

Ursache des Brandes noch unklar Mehr anzeigen Am Morgen kam Rauch aus der Werkstatt neben einer Tankstelle. © FFW Pausa, Wehrleiter Weber Im Inneren hatte gegen 5.10 Uhr ein Mercedes Feuer gefangen, berichtete die Feuerwehr. Das Auto brannte vollständig aus. Die Kameraden öffneten die Tore der Werkstatt, um den Brand zu löschen. Zudem positionierten sie eine Drehleiter über der Werkstatt, um zu verhindern, dass sich das Feuer über das Dach ausbreitet und auf die benachbarte Tankstelle übergreift. Feuerwehreinsätze Fassade stürzt ein: Hausteile landen im Garten Anschließend lüfteten die Brandbekämpfer die Werkstatthalle. Die Freiwillige Feuerwehr Pausa löschte den Brand. © FFW Pausa, Wehrleiter Weber Wie es zu dem Brand kam, ist laut Polizei bisher unklar. Ein Gutachter schätzte den entstandenen Schaden auf rund 250.000 Euro.

