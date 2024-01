Westernstadt "Pullman City" brennt lichterloh: Beliebte Attraktion zerstört

Die Attraktion Westernstadt Pullman City in Eging am See wurde durch ein Feuer zerstört.

Von Friederike Hauer

Eging a. See - In der Attraktion Westernstadt "Pullman City" in Eging am See (Landkreis Passau) ist ein Großbrand ausgebrochen.

Die Westernstadt "Pullman City " steht in Flammen. © Helmut Degenhart/zema-medien.de Um kurz nach 6 Uhr wurde die Feuerwehr von Mitarbeitern alarmiert, über 280 Einsatzkräfte kämpften anschließend gegen die Flammen.

Mehrere Gebäude aus Holz, wie Saloons, stünden entlang der sogenannten "Main Street" in Vollbrand, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Die "Music-Hall", wo viele Veranstaltungen stattfinden, sei komplett zerstört. Ein Polizeihubschrauber kreiste über das Gelände, um das Ausmaß des Brandes zu erfassen. Ein Sprecher erklärte, die Brandbekämpfung ging stellenweise in Richtung eines kontrollierten Abbrands. Was das verheerende Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Feuerwehreinsätze Feuer greift von Carport auf Dachstuhl über: Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz Besucher, die auf dem Gelände übernachtet haben, wurden in Sicherheit gebracht. Zwei Menschen wurden leichtverletzt: Ein Mitarbeiter des Freizeitparkes habe sich bei einem Löschversuch an der Schulter verletzt, ein Feuerwehrmann am Bein, sagte eine Polizeisprecherin. Am Vormittag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. "Die Löscharbeiten laufen aber noch."

Millionenschaden im Freizeitpark: Westernstadt Pullman City kann nicht wie gewohnt öffnen

Aufnahmen aus der Luft zeigen das Ausmaß des Brandes. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Geschäftsführer von Westernstadt: "Könnte jetzt mal eine Stunde weinen"