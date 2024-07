Wie durch ein Wunder: 6-Jähriger stürzt in fünf Meter tiefen Schacht und bleibt fast unverletzt!

Der Junge wurde nach dem Sturz zur Sicherheit mit seiner Mutter in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Das Kind hatte beim Spielen am Abend des gestrigen Donnerstags das Gitter eines Lichtschachts an einem Haus in Wiesbaden angehoben und war in die Tiefe gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte.



Die Eltern und einige Nachbarn brachen daraufhin zwei Türen und ein Fenster in dem Gebäude auf, um an den Schacht zu kommen.

Durch das Fenster konnten sie den Jungen ins Haus ziehen.

Der Notarzt stellte anschließend bei dem Kind lediglich kleinere Abschürfungen fest. Dennoch wurde er mit seiner Mutter zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht.