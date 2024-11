15.11.2024 10:07 Wie schon in der Nacht zuvor! Düsseldorfer Busse brennen lichterloh

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten gehen in Düsseldorf Reisebusse in Flammen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Jonas Reihl

Düsseldorf - Zum zweiten Mal in nur zwei Tagen musste die Düsseldorfer Feuerwehr in der Nacht zu Freitag zu einem Parkplatz ausrücken, weil Reisebusse lichterloh brannten. Nun beschäftigt der Fall auch die Kriminalpolizei. Nach rund zwei Stunden konnte die Düsseldorfer Feuerwehr die Lage unter Kontrolle bringen. © Patrick Schüller Wieder war der Düsseldorfer Stadtteil Garath Ort des Geschehens: Wie schon in der Nacht zuvor brannten die leer stehenden Busse, die auf einem Busparkplatz abgestellt waren, komplett aus. Das Feuer sei durch einen Anrufer gegen 2.55 Uhr bei der Leitstelle gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Demnach hätten die Fahrzeuge bereits komplett in Flammen gestanden, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Dennoch habe das Feuer in einem zweistündigen Einsatz recht schnell unter Kontrolle gebracht werden können, verletzt wurde niemand. Feuerwehreinsätze Feueralarm in Döbeln! Autos vollständig ausgebrannt Erst in der Nacht zuvor hatte einem Feuerwehrsprecher zufolge in der Nähe ein Reisebus auf einem Parkplatz gebrannt. Die Flammen hatten dabei auch auf einen neben dem Bus stehenden Lastwagen übergegriffen. Wie es zu den Bränden kommen konnte, ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Schadens der drei Busbrände ist ebenfalls noch unklar.

Titelfoto: Patrick Schüller