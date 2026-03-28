Wohnanhänger fängt Feuer: Zeuge reagiert blitzschnell

Quedlinburg - Am Freitagmorgen hat der Zeuge eines brennenden Wohnanhängers in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) durch sein schnelles Handeln Schlimmeres verhindert.

Der Wohnanhänger war nicht mehr zu retten. © Polizeirevier Harz

Die Flammen seien gegen 10.30 Uhr im Bereich Unter der Altenburg ausgebrochen, teilte das Polizeirevier Harz mit. Eine Ursache dafür steht noch nicht fest und wird derzeit ermittelt.

Der 61-jährige Mann habe zunächst Rauch aus dem Wageninneren austreten gesehen und geistesgegenwärtig reagiert.

Kurzerhand zog er den Wohnanhänger auf eine freie betonierte Fläche, weg von nahen Objekten.

So konnte er ein Ausbreiten der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Sechs angerückte Kameraden der Feuerwehr Quedlinburg konnten den Brand schnell löschen.

Ersten Schätzungen zufolge sei durch das Feuer ein Schaden von etwa 4500 Euro entstanden.