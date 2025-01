Wohnhaus-Brand: Zwei Menschen in Klinik, Feuerwehr hat Probleme bei Löscharbeiten

Groß-Gerau/Büttelborn - Ein Einfamilienhaus stand in Flammen: Der Wohnhaus-Brand in Büttelborn bei Groß-Gerau stellte die Feuerwehr vor einige Herausforderungen!

In Büttelborn-Worfelden brannte ein Einfamilienhaus: Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. © 5VISION.NEWS

Das Feuer brach am gestrigen Mittwochabend gegen 19.54 Uhr in der Straße "Im Espenloh" in dem Ortsteil Worfelden aus, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Dabei breiteten sich die Flammen "relativ schnell" im Obergeschoss des Hauses aus, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte.

Demnach hatten die Einsatzkräfte Probleme, an den Brandherd zu gelangen: "Der Zugang für uns zum Haus im Inneren war sehr schwer und durch verschiedene Gegenstände zugestellt, sodass unsere Trupps da nicht direkt vorgehen konnten", hieß es weiter.

Auch habe es zwischenzeitlich "Probleme mit der Wasserversorgung" gegeben, diese sei in Büttelborn-Worfelden "nicht besonders gut". Durch einen Löschbrunnen konnte der Mangel aber "abgepuffert" werden.

Im weiteren Verlauf habe das Feuer dann schnell auf den Dachstuhl übergegriffen. Fotos zeigen, dass die Flammen meterhoch aus dem Dach herausschlugen.