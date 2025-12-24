Wohnhaus brennt: Gebäude vorerst unbewohnbar

Gernsbach - An Heiligabend ist ein Feuer in einem Wohnhaus in Gernsbach (Kreis Rastatt) ausgebrochen.

Die Bewohner konnten sich ins Freie retten, kommen jetzt bei Verwandten unter. © Facebook Screenshot/Freiwillige Feuerwehr Gaggenau/Abteilung Gaggenau

Das Gebäude sei durch den Brand unbewohnbar geworden, teilte die Polizei mit.

Zuvor hatten die beiden Bewohner den Rauch gegen 4 Uhr am frühen Morgen bemerkt und sich noch rechtzeitig ins Freie gerettet. Verletzt wurden sie nicht.

Einen Platz zum Unterkommen fanden sie den Angaben zufolge bei Verwandten.