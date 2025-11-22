Wohnungsbrand in Görlitz: Fünf Verletzte - 100.000 Euro Schaden

Görlitz - Am Samstagmittag brach gegen 14 Uhr auf der Biesnitzer Straße in Görlitz ein Wohnungsbrand aus.

Gegen 14 Uhr brach das Feuer in der Biesnitzer Straße aus. © xcitepress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden bei dem Feuer fünf Personen durch den entstandenen Rauch leicht verletzt.

Teile des Mehrfamilienhauses waren nun unbewohnbar - der Sachschaden belief sich auf rund 100.000 Euro.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nachdem der Brand zunächst gelöscht worden war, flammte er erneut auf, was einen weiteren Einsatz erforderlich machte.