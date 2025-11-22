Wohnungsbrand in Görlitz: Fünf Verletzte - 100.000 Euro Schaden
Görlitz - Am Samstagmittag brach gegen 14 Uhr auf der Biesnitzer Straße in Görlitz ein Wohnungsbrand aus.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden bei dem Feuer fünf Personen durch den entstandenen Rauch leicht verletzt.
Teile des Mehrfamilienhauses waren nun unbewohnbar - der Sachschaden belief sich auf rund 100.000 Euro.
Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nachdem der Brand zunächst gelöscht worden war, flammte er erneut auf, was einen weiteren Einsatz erforderlich machte.
Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet, und die Straße wurde wieder freigegeben. Noch war unklar, was das Feuer ausgelöst hatte. In den kommenden Tagen sollte ein Brandursachenermittler das Gebäude genau unter die Lupe nehmen.
Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen auf.
