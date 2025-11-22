 666

Wohnungsbrand in Görlitz: Fünf Verletzte - 100.000 Euro Schaden

Bei einem Wohnungsbrand in Görlitz wurden fünf Menschen verletzt - der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro.

Von Janina Rößler

Görlitz - Am Samstagmittag brach gegen 14 Uhr auf der Biesnitzer Straße in Görlitz ein Wohnungsbrand aus.

Gegen 14 Uhr brach das Feuer in der Biesnitzer Straße aus.
Gegen 14 Uhr brach das Feuer in der Biesnitzer Straße aus.  © xcitepress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden bei dem Feuer fünf Personen durch den entstandenen Rauch leicht verletzt.

Teile des Mehrfamilienhauses waren nun unbewohnbar - der Sachschaden belief sich auf rund 100.000 Euro.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nachdem der Brand zunächst gelöscht worden war, flammte er erneut auf, was einen weiteren Einsatz erforderlich machte.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.  © xcitepress
Gegen 17.30 Uhr war der Brand gelöscht.
Gegen 17.30 Uhr war der Brand gelöscht.  © xcitepress

Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet, und die Straße wurde wieder freigegeben. Noch war unklar, was das Feuer ausgelöst hatte. In den kommenden Tagen sollte ein Brandursachenermittler das Gebäude genau unter die Lupe nehmen.

Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen auf.

Titelfoto: xcitepress

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: