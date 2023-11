Wohnhaus in Flammen: Bewohner als verdächtiger Brandstifter festgenommen

Fintel - In Fintel im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist in der Straße Keenmoor in der Nacht zu Montag ein Haus abgebrannt.

Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nicht mehr verhindern. © JOTO

Eine 76-jährige Bewohnerin hatte gegen Mitternacht das Feuer bemerkt - ein brennendes Holzregal im Wintergarten - und versucht es selbständig zu löschen, teilte die Polizei am Montag mit.

Da ihr dies nicht gelang, weckte sie ihre 56 und 76 Jahre alten Mitbewohner und alarmierte die Feuerwehr.

Alle Bewohner konnten den Angaben nach das Haus unverletzt verlassen.

Das Feuer griff vom Wintergarten auf das Wohnhaus über und verursachte einen geschätzten Schaden von rund 200.000 Euro, heißt es weiter.

Nach ersten Ermittlungen geriet ein weiterer Bewohner des Hauses in den Verdacht, den Brand gelegt zu haben, so die Polizei. Beamte trafen den ebenfalls unverletzten Mann in unmittelbarer Nähe an und nahmen ihn fest.