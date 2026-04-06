Wohnhaus in Flammen: Brand verursacht Schaden im sechsstelligen Bereich
Von Marcel Gnauck und Paulina Sternsdorf
Geiselhöring - Montagnacht geriet in der Franz-Xaver-Feichtmayr in Geiselhöring ein Wohnhaus in Brand. Durch das Feuer entstand ein sechsstelliger Schaden.
Der Dachstuhl des Wohnhauses im Landkreis Straubing-Bogen habe gegen 4.30 Uhr plötzlich zu brennen begonnen, teilte die Polizei mit.
Später soll das gesamte Dach in Flammen gestanden haben. Inzwischen konnte die Feuerwehr den Brand löschen.
Verletzt wurde laut Polizei niemand. Alle Bewohner hätten das Gebäude in der Nacht rechtzeitig verlassen können. Es entstand insgesamt ein Schaden im sechsstelligen Bereich.
Nach Angaben eines Polizeisprechers sind sechs Menschen in dem Wohnhaus gemeldet. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
Titelfoto: Stefan Wintermeier/zema-medien