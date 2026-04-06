Wohnhaus in Flammen: Brand verursacht Schaden im sechsstelligen Bereich

Geiselhöring - Montagnacht geriet in der Franz-Xaver-Feichtmayr in Geiselhöring ein Wohnhaus in Brand. Durch das Feuer entstand ein sechsstelliger Schaden.

Der Dachstuhl konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. © Stefan Wintermeier/zema-medien

Der Dachstuhl des Wohnhauses im Landkreis Straubing-Bogen habe gegen 4.30 Uhr plötzlich zu brennen begonnen, teilte die Polizei mit.

Später soll das gesamte Dach in Flammen gestanden haben. Inzwischen konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Alle Bewohner hätten das Gebäude in der Nacht rechtzeitig verlassen können. Es entstand insgesamt ein Schaden im sechsstelligen Bereich.