Wohnhaus in Flammen: Frau erleidet Schock, riesiger Sachschaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Sondershausen ist ein Sachschaden von schätzungsweise 300.000 Euro entstanden.

Von Katrin Zeiß

Feuerwehrkräfte löschten am Samstagmorgen einen Brand in einem Einfamilienhaus in Sondershausen.
© Silvio Dietzel

Die zwei Bewohner konnten sich am Samstagmorgen aus dem in Flammen stehenden Haus retten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Darunter sei eine 53 Jahre alte Frau gewesen, die einen Schock erlitten habe.

Das Feuer sei gegen 6.30 Uhr ausgebrochen.

Die Feuerwehr habe die Flammen inzwischen vollständig gelöscht. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben, da der Brandort noch nicht untersucht werden konnte.

Titelfoto: Silvio Dietzel

