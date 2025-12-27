Wohnhaus in Flammen: Frau erleidet Schock, riesiger Sachschaden

Sondershausen (Kyffhäuserkreis) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Sondershausen ist ein Sachschaden von schätzungsweise 300.000 Euro entstanden.

Feuerwehrkräfte löschten am Samstagmorgen einen Brand in einem Einfamilienhaus in Sondershausen. © Silvio Dietzel

Die zwei Bewohner konnten sich am Samstagmorgen aus dem in Flammen stehenden Haus retten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Darunter sei eine 53 Jahre alte Frau gewesen, die einen Schock erlitten habe.

Das Feuer sei gegen 6.30 Uhr ausgebrochen.