26.01.2024 15:44 Wohnhaus steht lichterloh in Flammen: Starker Wind facht sie immer wieder an

Verheerender Brand in Teutschenthal: Ein Wohnhaus ist am Donnerstag in Brand geraten. Fatalerweise breiteten sich die Flammen durch Wind immer weiter aus.

Von Juliane Bonkowski

Teutschenthal - Verheerender Brand im Saalekreis: Ein Wohnhaus ist am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Fatalerweise breiteten sich die Flammen durch starken Wind immer weiter aus. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand über mehrere Stunden, trotzdem trug das Gebäude schwere Schäden davon. © Bildmontage: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Höhnstedt Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach das Feuer gegen 14.45 Uhr auf einem Grundstück in der Jenny-Marx-Straße in Teutschenthal aus. Zuerst sei aus noch unbekannter Ursache ein Anbau des Wohnhauses in Brand geraten. "Durch starken Wind breitete sich das Feuer auf das Dach des gesamten Wohngebäudes aus", hieß es weiter. Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung konnten die Flammen zwar löschen, jedoch konnten die Kameraden nicht verhindern, dass das Gebäude schlimm beschädigt wurde. Es sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Feuerwehreinsätze Riesen-Schaden bei Lagerhallen-Brand: War es Brandstiftung? Der Sachschaden wurde auf rund 350.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Höhnstedt