04.07.2023 18:29 Wohnhaus nach Explosion nicht mehr bewohnbar

Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einem zweistöckigen Wohnhaus in Bremen-Nord am Dienstagmorgen zu einer Explosion.

Von Madita Eggers

Bremen – Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einem zweistöckigen Wohnhaus im Bremer Stadtteil Blumenthal am Dienstagmorgen zu einer Explosion. Verletzt wurde niemand, keiner der Bewohner befand sich um Zeitpunkt der Detonation im Haus. Das Haus wurde durch die Explosion stark beschädigt. © XOYO Film/Jörn Hüneke Wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte, ging der Notruf gegen 7.12 Uhr ein. Gemeldet wurde eine Explosion in einem Wohnhaus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zudem ein sich stark ausbreitendes Feuer fest. Beim Eintreffen der Rettungskräfte suchte ein Atemschutztrupp zunächst nach Bewohnern in Haus, stellte aber schnell fest, dass keine anwesend waren. Durch die Explosion brannte der Keller des Hauses und kleinere Bereiche im Dachbereich. Letztere wurden mithilfe zweier Drehleitern gelöscht. Der Löscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden hinein. Feuerwehreinsätze Riesige Rauchwolke in Nordsachsen: Hier stehen 12 Hektar Feld in Flammen Ein Fachberater vom Technischen Hilfswerk stufte das betroffene Haus als einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar ein. Ebenfalls soll noch von einem Statiker geprüft werden, inwieweit das Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen wurden. Was genau explodiert ist oder wie es zu der Explosion gekommen ist, sei noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: XOYO Film/Jörn Hüneke