Wohnhaus steht in Vollbrand: 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen - eine Frau stirbt

Windeck - Bei einem Brand in einem Zwei familienhaus in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist eine Frau ums Leben gekommen.

Das Haus stand bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte in Vollbrand. © Marius Fuhrmann

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittag erklärte, war das Feuer in dem Haus in der Straße Eulenwinkel im Ortsteil Eulenbruch in der Nacht zu Freitag gegen 1.45 Uhr ausgebrochen und soll sich rasch ausgebreitet haben.

Als Kräfte von Feuerwehr und Polizei wenig später mit einem Großaufgebot am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollten fünf Menschen in dem Haus wohnen, vor Ort stellte sich aber heraus, dass lediglich eine 62-jährige Bewohnerin im Inneren vermutet wurde.

Bei den Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute dann im Erdgeschoss des Hauses auf eine tote Frau, deren Identität bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar sei.



"Es ist jedoch zu vermuten, dass es sich um die 62-Jährige handelt", wie die Beamten erklärten. Der Leichnam sei beschlagnahmt und zur Gerichtsmedizin nach Bonn gebracht worden.