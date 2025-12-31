Wohnhaus steht lichterloh in Flammen: Waren Böller die Ursache?
Kassel - Ein dreistöckiges Wohnhaus ist im nordhessischen Niestetal-Heiligenrode in der Nacht vollständig ausgebrannt. Die Flammen schlugen meterhoch aus der Monteurunterkunft, Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.
Laut einer Polizeimeldung brach der Brand in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.10 Uhr aus. Demnach geriet in der Witzenhäuser Straße ein dreistöckiges Haus in Vollbrand, das als Monteurunterkunft für auswärtige Arbeiter genutzt wird.
Nach Angaben der Polizei wird das Gebäude derzeit von vier Arbeitern bewohnt.
Während der noch andauernden Löscharbeiten konnten Feuerwehr und Polizei keine Personen im Haus feststellen.
Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in den Wohnungen aufgehalten hat.
Zeugen berichteten, unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers laute Böllergeräusche in unmittelbarer Nähe des Hauses wahrgenommen zu haben. Personen wurden dabei jedoch nicht gesehen. Ob diese Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist derzeit unklar und Bestandteil der Ermittlungen.
Glück im Unglück: Keine Verletzten bei Brand in Niestetal-Heiligenrode
Die Kriminalpolizei Kassel hat die Untersuchungen vor Ort aufgenommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt.
Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich des Brandortes gemacht haben, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Rufnummer 05619100 zu melden.
Titelfoto: Hessennews.TV