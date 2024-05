09.05.2024 11:55 Wohnhausbrand hält Feuerwehr in Atem: Zwei Frauen stecken fest, Kind (2) wird verletzt!

Bei einem Brand in der Frankfurter Straße in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Feuerwehr am Mittwoch zwei Frauen mit einer Drehleiter aus einem Haus gerettet.

Hennef - Bei einem Brand in der Frankfurter Straße in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Feuerwehr am Mittwochabend (8. Mai) zwei Frauen mit einer Drehleiter aus einem Haus gerettet. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften bei dem Gebäudebrand in der Frankfurter Straße vertreten. © Marius Fuhrmann Die 75-Jährige und ihre Tochter standen an einem Fenster im zweiten Stock des Gebäudes und riefen um Hilfe, weil sie ihre Wohnung wegen des verrauchten Treppenhauses nicht mehr verlassen konnten, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand im Keller war am frühen Mittwochabend von der Mitarbeiterin eines Friseurgeschäftes im Erdgeschoss bemerkt worden. Sie lief nach oben, um die anderen Bewohner zu warnen. Feuerwehreinsätze Flammen lodern auf altem RAW-Gelände am Bahnhof Halle – Polizei ermittelt Eine Frau mit ihrem zweijährigen Sohn und einem Bekannten verließ das Haus noch vor Eintreffen der Feuerwehr, die drei kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache muss erst noch ermittelt werden. Außerdem ist das Haus für zwei Tage nicht bewohnbar.

Titelfoto: Marius Fuhrmann