15.05.2023 18:07 Wohnmobil steht in Flammen: Wohnhaus bleibt nicht verschont

Am Sonntagmittag kam es in Gardelegen zu einem Brand, bei dem zunächst ein Wohnmobil und später ein Dachstuhl in Flammen stand.

Von Sophie Marie Kemnitz

Gardelegen - Am Sonntagmittag wurden die Feuerwehr und die Polizei in Gardelegen zu einem Brand gerufen, bei dem zunächst ein Wohnmobil und dann ein Haus in Flammen stand. Das Wohnmobil brannte vollständig aus. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel kam es am Sonntagmittag im Rosthopweg in Gardelegen zu einem Brand. Dort stand ein Wohnmobil in Flammen. Das Feuer griff wenig später auf das nebenstehende Haus über und setzte den Dachstuhl in Brand. Zur Bekämpfung des Feuers kamen 39 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen zum Einsatz. Feuerwehreinsätze Notfall auf dem Dach! Arbeiter muss von Feuerwehr gerettet werden Der durch den Brand entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Am heutigen Montag (15. Mai) wurde der Brandort erneut durch die Kriminalpolizei untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel