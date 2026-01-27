Landkreis Leipzig: Eine Person nach Scheunenbrand im Krankenhaus

Zwenkau - Die Feuerwehr wurde am Dienstag in den Zwenkauer Ortsteil Zitzschen gerufen.

Die Feuerwehr löschte einen Scheunenbrand. © 7aktuell.de

Gegen 15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis über einen Dachstuhlbrand in der Dorfgasse. Das erfuhr TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Scheune auf dem Hof-Grundstück brannte.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden sein.