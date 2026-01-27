Auto steht plötzlich in Flammen: Fahrer verletzt

Sittensen - Am Dienstag ist ein Auto in Sittensen (Landkreis Rotenburg) in Brand geraten. Der Fahrer wurde durch das Feuer verletzt.

Der Motorbereich stand bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Der Fahrer habe mit seinem Nissan Qashqai gegen 10.40 Uhr auf der Stader Straße an der Kreuzung zur A1 gestanden, als das Auto plötzlich brannte, teile die Feuerwehr mit.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Motorbereich bereits in Flammen. Die Kameraden legten unter Atemschutz sofort mit den Löscharbeiten los und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Anschließend suchten die Feuerwehrleute den Nissan mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester ab und bekämpften sie gezielt.

Der Fahrer wurde durch das Feuer leicht verletzt und wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.