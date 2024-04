03.04.2024 10:27 5.374 Wohnung in Zwickau steht in Flammen, Vermisste Bewohnerin lebt

Zu einem nächtlichen Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht zu Mittwoch. In Zwickau brannte es in einer Wohnung lichterloh.

Von Sarah Müller

Zwickau - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Zwickau! Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus drei Fenstern. © Mike Müller Einsatzkräfte wurden kurz vor 1 Uhr in die Weißenbrunner Straße gerufen, wo laut Kai Götze, Einsatzleiter der Feuerwehr, eine Wohnung im ersten Obergeschoss im Vollbrand stand und Flammen aus den Fenstern schlugen. Umgehend wurden fünf Bewohner des Brandhauses sowie sieben Personen des Nachbarhauses evakuiert und untersucht. Zum Glück wurde keiner von ihnen verletzt. Parallel begann der Angriff mehrerer Löschtrupps über das Treppenhaus in die Wohnung sowie über die Drehleiter von Außen. Laut Götze verliefen die Löschmaßnahmen weitestgehend reibungslos. Feuerwehreinsätze Schwerer Brand in Mehrfamilienhaus: Fünf Personen verletzt Jedoch warf der Verbleib einer Bewohnerin der Brandwohnung Fragen auf. Trotz verstärkter Suchmaßnahmen in der Wohnung und der unmittelbaren Umgebung, unter anderem auch mit einer Drohne der hinzugerufenen Feuerwehr Wilkau-Haßlau, war die Frau nicht auffindbar. Wie die Stadt Zwickau am Mittwochmorgen mitteilte, dauerten die Restlösch- und Nachberäumungsarbeiten bis gegen 5 Uhr an. Auch dann fehlte noch jede Spur der Bewohnerin. Die sieben Bewohner des Nachbarhauses konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Brandhaus jedoch blieb unbewohnbar. Daher kamen vier Bewohner bei Bekannten unter und einer wurde von der Stadt Zwickau untergebracht.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hat sich die Bewohnerin mittlerweile im Polizeirevier Lessingstraße gemeldet. Sie ist unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden dauern aktuell noch an. Erstmeldung 3. April, 6.52 Uhr; letzte Aktualisierung: 3. April, 10.26 Uhr

Titelfoto: Mike Müller