Wohnung nach Brand in Limbach-Oberfrohna nicht bewohnbar
Limbach-Oberfrohna - Am Montagabend brach in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) in einem Mehrfamilieneckhaus ein Feuer aus.
Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 19 Uhr ein Brand an der Kreuzung Moritzstraße/Hechinger Straße gemeldet.
Das Feuer brach aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung im zweiten Stock aus.
Ein Hausbewohner musste von den Feuerwehrleuten evakuiert werden. Alle anderen konnten das Gebäude selbstständig verlassen.
Verletzt wurde durch das Feuer niemand.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Spezialermittler hat bereits die Untersuchung des Brandortes durchgeführt.
Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.
Titelfoto: Andreas Kretschel