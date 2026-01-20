Wohnung nach Brand in Limbach-Oberfrohna nicht bewohnbar

Limbach-Oberfrohna - Am Montagabend brach in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) in einem Mehrfamilieneckhaus ein Feuer aus.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 19 Uhr ein Brand an der Kreuzung Moritzstraße/Hechinger Straße gemeldet.

Das Feuer brach aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung im zweiten Stock aus.

Ein Hausbewohner musste von den Feuerwehrleuten evakuiert werden. Alle anderen konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand.