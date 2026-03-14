Vater und Sohn bei Feuer-Inferno verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Delmenhorst - In Delmenhorst ( Niedersachsen ) ist am Samstag ein Garagenbrand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitete. Ein Vater und sein Sohn wurden verletzt.

Das Feuer breitete sich auf mehrere Fahrzeuge und ein Haus aus. © NonstopNews / Gerrit Schröder

Gegen 16 Uhr sei das Feuer in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst entstanden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein 53-jähriger Delmenhorster und dessen 20-jähriger Sohn in der Garage mit der Reparatur eines Autos beschäftigt, als der Brand aus noch ungeklärter Ursache ausbrach.

Die Flammen breiteten sich schnell auf die gesamte Garage und mehrere Fahrzeuge aus.

Insgesamt wurden fünf Autos und eine benachbarte Stadtvilla beschädigt.

Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, während sein Vater mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Laut Reporter vor Ort sollen die beiden versucht haben, das Feuer eigenhändig zu bekämpfen.