Hund löst große Suchaktion aus: Terrier muss von Feuerwehr gerettet werden

Wachtberg-Villip - Ein kleiner Terrier namens Janosch hat sich bei einem Waldspaziergang in Wachtberg-Villip im Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag von seiner Halterin losgerissen und damit eine große Suchaktion ausgelöst.

Die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg hat einen Hund aus einem Fuchsbau gerettet. © Freiweillige Feuerwehr Wachtberg/dpa

Umgehend hätten sich ein Jäger und die Tiersuchhilfe mit vier Spürhunden in die Suche nach dem spurlos verschwundenen Tier eingeschaltet, teilte die Feuerwehr mit.

Trotz stundenlanger Bemühungen bis in die Nacht hinein konnte Janosch zunächst nicht aufgefunden werden.

Am Freitag ging es dann noch einmal zur Suche in das Gebiet. Schließlich hätten die Spürhunde vor einem Fuchsbau angeschlagen, aus dem ein leises Wimmern zu vernehmen gewesen sein, so die Feuerwehr. Ein Helfer der Tiersuche sei mit einem Spezial-Gerät in die Fuchsbau-Gänge eingedrungen. Dort sei der Terrier plötzlich vor der Kamera erschienen.

Zu seiner Bergung sei die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg hinzugezogen worden.