Wohnung steht in Flammen: Feuerwehr rettet zehn Verletzte

Halle (Saale) - Das hätte noch schlimmer enden können: In Halle ist am Freitagnachmittag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt zehn Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr rückte am Freitagnachmittag in die südliche Innenstadt von Halle aus. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 15.30 Uhr in die Cansteinstraße in der südlichen Innenstadt von Halle alarmiert.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnten die Kameraden zehn leicht verletzte Personen aus dem Mehrfamilienhaus retten.

Sie alle wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt.

Zur genauen Brandursache sagte die Behörde nichts. Nicht nur in der brennenden Unterkunft seien aber Schäden entstanden, sondern auch in weiteren Wohnungen.