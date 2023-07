07.07.2023 10:07 1.959 Wohnung steht lichterloh in Flammen: Feuerwehr stößt in Treppenhaus auf verletzte Bewohner

In Neuss hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus lichterloh gebrannt. Zwei Bewohner kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Von Laura Miemczyk

Neuss - Bei einem Wohnungsbrand in Neuss sind zwei Menschen am Freitagmorgen verletzt worden. Die betroffenen Räumlichkeiten brannten vollständig aus. Eine schwarze Rauchwolke stieg am Freitagmorgen über dem Mehrfamilienhaus empor. © Feuerwehr Neuss Laut Mitteilung der Feuerwehr waren die Kameraden am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr zunächst zu einem Zimmerbrand auf den Berghäuschensweg alarmiert worden. Doch schon auf dem Weg zur Einsatzstelle bemerkten die Kräfte die starke Rauchentwicklung und erhöhten daraufhin die Alarmstufe. Auch die Warn-App NINA hatte für mehrere Orte in der Neusser Innenstadt Warnungen wegen Geruchsbelästigung abgesetzt. Wie die Kameraden dann vor Ort feststellten, hatte eine Wohnung im zweiten Stockwerk des Mehrfamilienhauses Feuer gefangen und stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Meterhohe Flammen loderten aus den Räumlichkeiten und drohten auch auf die Wohnung im dritten Stockwerk überzugreifen. Feuerwehreinsätze 60 Hektar Feld in Flammen! Feuerwehren aus zwei Bundesländern im Einsatz "Durch herabfallende brennende Gegenstände gab es zudem kleinere Feuer auf den Balkonen der Wohnungen im ersten Obergeschoss und im Erdgeschoss", schilderte ein Feuerwehrsprecher. Brandursache unklar: Polizei leitet Ermittlungen ein Die Wohnung brannte vollständig aus. © Patrick Schüller Über eine Drehleiter begannen die Kräfte ihren Löschangriff und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Zwei Atemschutztrupps drangen parallel ins Treppenhaus vor und trafen dort auf die beiden Bewohner der Brandwohnung, die sich zuvor selbst retten konnten. "Beide Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben, da sie gefährliche Rauchgase eingeatmet hatten", hieß es. Wie es zu dem schweren Feuer kommen konnte, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr Neuss