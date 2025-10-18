Wohnung wegen Plastikschüssel nicht mehr bewohnbar

Ladenburg - Nach einem Feuer in der Küche ist eine Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis nicht mehr bewohnbar.

Durch den Küchenbrand entstand Schaden von rund 13.000 Euro. © René Priebe • PR-Video

Wie die Mannheimer Polizei berichtet, rückten die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 20.40 Uhr in die Zehntstraße in Ladenburg aus.

Zwar konnten die Feuerwehrleute den Brand binnen einer halben Stunde löschen.

Die Küchenräume sind aber komplett verrußt, es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro.