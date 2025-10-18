Wohnheim im Erzgebirge nach Feuer nicht mehr bewohnbar
Aue - Ein Wohnungsbrand sorgte am Freitagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz im Erzgebirge.
Wie die Polizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr in die Bockauer Straße in Aue gerufen. Dort stand eine Wohnung in Flammen.
Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Aue mitteilte, wurde nach Eintreffen der Kräfte sofort die Drehleiter in Stellung gebracht, um den Brand von außen über ein Fenster zu bekämpfen.
Ein weiterer Trupp drang währenddessen unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung vor, um den Brand im Innenangriff zu löschen.
Insgesamt kamen drei Angriffstrupps der Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Bad Schlema zum Einsatz.
Brandursachenermittler am Samstag vor Ort
Die Brandwohnung sowie das restliche Gebäude, das von einem Verein als Unterkunft für Jugendliche genutzt wird, sind vorerst unbewohnbar. Für die drei betroffenen Bewohner wurde am Abend eine vorübergehende Unterbringung organisiert.
Verletzt wurde durch den Brand niemand.
Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt. Am Samstag wird ein Brandursachenermittler der Polizei erwartet.
