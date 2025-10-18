Anhänger löst sich während der Fahrt und sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Düsseldorf - Ein Anhänger beladen mit Ruderbooten hat am frühen Freitagabend für einen Großeinsatz der Düsseldorfer Feuerwehr gesorgt.

Zwischenzeitlich drohte der Trailer von der Strömung in den Rhein gezogen zu werden. © Patrick Schüller

Gegen 17 Uhr hatte sich der Anhänger auf der Straße "Am Sandacker" in Düsseldorf-Hamm während der Fahrt von seinem Zugfahrzeug gelöst.

In der Folge rutschte der Trailer einen nahegelegenen Deich hinab und kam erst im Bereich des Rheinufers zum Stehen. Zudem drohte der Hänger von der Strömung in den Fluss gezogen zu werden, berichtet die Feuerwehr am Samstag.

Um das zu verhindern, sicherten die Einsatzkräfte vor Ort zunächst den Trailer. Anschließend wurden die Ruderboote nach und nach entladen.

Nachdem alle Boote aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnten, zogen die Einsatzkräfte den Anhänger mithilfe einer Seilwinde zurück ans Land.