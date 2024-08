23.08.2024 17:43 Wohnungsbrand in Ballenstedt: Mieterin rettet Katze und wird verletzt!

In Ballenstedt ist am Donnerstag eine Wohnung in Brand geraten. Eine Frau wurde bei der Rettung ihrer Katze leicht verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Ballenstedt - Am späten Donnerstagnachmittag geriet eine Wohnung in Ballenstedt (Landkreis Harz) in Brand. Eine Person wurde verletzt. Mehrere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Die Mieterin der Wohnung bemerkte das Feuer, als sie mit einem Bekannten gerade nach Hause kam. Nach Angaben der Polizei soll die Frau trotz starker Rauchentwicklung in die Wohnung gegangen sein, um ihre Katze in Sicherheit zu bringen. Hierbei erlitt die Anwohnerin eine Rauchgasvergiftung und musste notärztlich versorgt. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz in Stendal: Tanzcafé steht in Vollbrand! Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Küchenmaschine in Brand geraten sein. In der Wohnung entstand durch die starke Verrußung ein geschätzter Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Ballenstedt und Badeborn waren mit 5 Fahrzeugen und 25 Kameraden im Einsatz. Es wurde eine Brandursachenermittlung eingeleitet.

