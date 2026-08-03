Großbrand in Industriebetrieb: Evakuierung notwendig, Ruß soll nicht berührt werden

Sprendlingen - Ein Betrieb zur Kunststoffverarbeitung geriet in Brand, rund 230 Einsatzkräfte rückten aus, mehrere Menschen wurden evakuiert! In der Nacht zu Montag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, Anwohner sollen die Ruß-Rückstände möglichst nicht berühren.

Großbrand in Sprendlingen: Ein Industriebetrieb brannte lichterloh, doch das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. © 5VISION.NEWS

Infolge des Brands in Sprendlingen im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen war eine "weithin sichtbare Rauchsäule entstanden, die aufgrund der Windrichtung von der Ortslage Sprendlingen in Richtung Pfaffen-Schwabenheim und Bosenheim im benachbarten Landkreis Bad Kreuznach gezogen ist", wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen in der Nacht mitteilte.

Insbesondere an der Unglücksstelle in der Gau-Bickelheimer Straße sowie in weiteren Teilen Sprendlingens schlug sich Ruß nieder. Hierzu sagte ein Sprecher: "Eine direkte Berührung soll vermieden werden", obgleich von den Rußpartikeln keine "besondere Gefahr" ausgehe. "Die Rückstände können mit Wasser und Seife entfernt werden", hieß es weiter. Das Sprendlinger Freibad ist wegen Ruß-Niederschlags bis auf Weiteres gesperrt.

Neben den aufwendigen Löscharbeiten sei es auch zu umfangreichen Luftmessungen gekommen. Diese hätten aber nur im unmittelbaren Umfeld des Brands "vorübergehend erhöht nachweisbare Stoffkonzentrationen" nachgewiesen.

Messungen in angrenzenden Bereichen sowie Nachmessungen hätten hingegen ergeben, dass sich die Luftqualität im "unauffälligen Bereich" bewege.