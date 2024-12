Wohnungsbrand in vierter Etage - 90-Jähriger kommt ums Leben

Kameraden der Feuerwehr fanden in der Wohnung (vierte Etage) eine leblose Person auf. © Björn Walther bw.pictures - Medienproduktion Journalist. | Photographer. | Videographer. | Cutter. | Droneoperator.

Gegen 17.20 Uhr rückten am gestrigen Dienstag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Gera-Lusan aus. Zuvor war ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kiefernstraße gemeldet worden. Das ging am Mittwochmorgen aus Angaben der Polizei hervor.

Kameraden der Feuerwehr fanden in der Wohnung (vierte Etage) eine leblose Person (90) auf, die umgehend an die Rettungskräfte übergeben worden sei. Trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei der 90-jährige Senior tragischerweise kurze Zeit später verstorben.

Im Haus entstand starker Rauch. Eine 80-jährige Anwohnerin sei hierdurch leicht verletzt worden. "Verdacht Rauchgasintoxikation", so die Uniformierten. Die Frau sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen.

Weitere Anwohner wurden nicht verletzt. Bis auf die Brandwohnung blieben alle weiteren Wohnungen bewohnbar.